Eerste Belgische militairen terug uit Kaboel na evacuatiemissie

Een zestigtal militairen die hebben deelgenomen aan de Belgische evacuatiemissie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, is weer aangekomen in België. Met een Airbus A340 van Air Belgium landden ze zaterdag iets voor 4 uur op de militaire luchthaven van Melsbroek.

Aan boord van het vliegtuig zaten 64 passagiers. Naast Belgische militairen die hebben deelgenomen aan ‘Red Kite’, de Belgische evacuatiemissie uit Kaboel na de machtsovername van de taliban in Afghanistan, ging het onder anderen om een magistraat, een politieagent en enkele Luxemburgers. Ook een hond van de speciale eenheden van Defensie vloog mee.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) was aanwezig om de militairen bij hun aankomst te begroeten. Aan de pers zei ze dat ze “bijzonder trots” was op hun missie. “Ik weet dat het uiterst moeilijk was, zowel fysiek als menselijk”, zei ze voorts. “Dit is een historische operatie, want het is 25 jaar geleden dat wij een evacuatieoperatie hebben uitgevoerd.”

Met ‘Red Kite’ heeft het Belgische leger in zes dagen tijd meer dan 1.400 mensen uit Kaboel naar Islamabad in Pakistan gebracht. Van hen werden er al meer dan 1.200 overgevlogen naar België.

De chef Defensie (Chod), admiraal Michel Hofman, sprak over een “geslaagde” operatie. “We hebben bewezen dat we ons zeer goed aan de omstandigheden kunnen aanpassen”, verklaarde hij. Hij wees er nog op dat het leger traint voor dit soort missies, die in het jargon non-combatant evacuation operation (NEO) genoemd worden.

Momenteel is er nog steeds een Belgisch detachement aanwezig in Islamabad dat onmiddellijk beschikbaar blijft voor elke mogelijke gelegenheid, benadrukte Dedonder. Er zijn nog zeker 55 mensen in Afghanistan die aan de Belgische ambassade in Pakistan hebben aangegeven dat ze het land willen verlaten. Mogelijk zitten daar ook nog gezinsleden bij.