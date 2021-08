Zestien mijnwerkers komen om bij busongeval in Peru

Minstens zestien mensen zijn omgekomen bij een busongeval in het zuidoosten van Peru. De bestuurder verloor de controle over het stuur en de bus stortte 200 meter naar beneden. Dat melden lokale media.

De bus vervoerde mijnwerkers van de Las Bambas kopermijn, meldt de zender RPP Noticias.

Las Bambas is een van de grootste mijnen in Peru. Het Chinees-Australische bedrijf MMG wint er tot 400.000 ton fijn koper per jaar.

De oorzaak van het busongeval is nog niet duidelijk. Op de bergachtige weken van Peru vinden wel vaker ernstige verkeersongevallen plaats.