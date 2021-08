Zestig procent kans op temperaturen boven 20 graden in tweede week meteorologische herfst

De meteorologische herfst start woensdag met vrij rustig najaarsweer. Mogelijk wordt het in de tweede week van september (ruim) warmer dan 20 graden, meldt het weerplatform Meteovista.

Tijdens de meteorologische herfst neemt het aantal zonuren snel af en daarmee wordt het normaal gesproken ook kouder. Woensdag start de meteorologische herfst met vrij rustig najaarsweer met wolken en regelmatig ruimte voor de zon.

De afgelopen tijd zorgde de noordenwind ervoor dat het niet al te warm was en ook vanaf woensdag is de kans op winden uit noordelijke richtingen groot. De kans op zomerhitte is daardoor nihil, maar met voldoende zon komen de maxima wel rond of lokaal net boven 20 graden uit. Daarmee is de middagtemperatuur vrij normaal voor begin september, aldus Meteovista.

Wie had gehoopt op een warme nazomer, kijkt beter uit naar de tweede week van september. Het is nog onduidelijk welke windrichting dan zal toenemen. Er is 60 procent kans dat de zuidenwinden zullen toenemen, waardoor de temperaturen dan (ruim) boven de 20 graden stijgen. Zomerse temperaturen van 25 graden zijn zelfs niet geheel uitgesloten. Er is een kans van ongeveer 20 procent.

In september kon het in het verleden al tropisch warm worden. Zo werd vorig jaar op 15 september het hitterecord voor die maand verbroken met 34,3 graden in Ukkel.

De meteorologische herfst begint op 1 september en duurt tot de laatste dag van november. De astronomische herfst start pas op 22 september. Op die dag zijn dag en nacht precies even lang.