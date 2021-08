Geen Oeigoeren toegelaten: Chinese webshop Shein onderzoekt ‘valse’ vacatures

De Chinese webwinkel Shein is een onderzoek gestart naar discriminerende vacatures die in naam van het bedrijf werden geplaatst. Zo zouden bijvoorbeeld Oeigoeren zich niet mogen aanmelden voor de jobs binnen de modegigant.

Volgens de BBC werden er op internationale jobssites tussen april en december 2020 verschillende vacatures voor het bedrijf Shein gepubliceerd waarin gezocht werd naar nieuwe fabrieksmedewerkers. Maar niet zomaar iedereen mocht zich aanmelden voor die vacatures. Personen uit verschillende etnische minderheden zouden niet in aanmerking komen. Daaronder ook Oeigoeren, een Turkssprekende moslimminderheid in China.

Een woordvoerder van Shein vertelde dat het bedrijf “verrast en bezorgd” is dat de vacatures woorden hanteren die tegen hun principes gaan. “Shein zet zich in voor de naleving van hoge arbeidsnormen in onze hele toeleveringsketen en voor de verbetering van het leven van werknemers in de wereldwijde toeleveringsketen door nationale en internationale inspanningen te ondersteunen die een einde willen maken aan dwangarbeid”, aldus de organisatie. Ze voegen daaraan toe dat ze strenge eisen stellen aan hun leveranciers en geen discriminatie tolereren.

Er zou een onderzoek gestart zijn naar de vacatures.

