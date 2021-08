Opmerking van Juventus-coach leek transfer naar prullenmand te verwijzen, maar Axel Witsel kan nog steeds naar Turijn

Axel Witsel staat nog steeds op de radar bij Juventus. Trainer Max Allegri wil er na het vertrek van Cristiano Ronaldo graag nog een middenvelder bij.

De Oude Dame was deze zomer vooral op zoek naar geld, maar kan opnieuw financieel ademen nu de peperdure Ronaldo (31 miljoen euro per jaar) terugkeerde naar Manchester United. Juventus krijgt bovendien ruim 20 miljoen euro voor de 36-jarige Portugees.

Ook spelers als Aaron Ramsey en Daniele Rugani mochten eventueel weg, maar voor hen werden weinig geïnteresseerden gevonden. Dus dacht Juventus aan een verkoop van Weston McKennie. De 22-jarige Amerikaan werd een publiekslieveling in zijn eerste seizoen, maar zou de nieuwe coach minder bekoren dan Andrea Pirlo. Bovendien zou McKennie de strikte regels in Turijn niet altijd volgen. Hij zou bijvoorbeeld te vaak “een snackje” eten. Bovendien zouden er voor de atletische middenvelder wel geïnteresseerden zijn.

Onder anderen Everton, Aston Villa en Tottenham zouden McKennie in huis willen halen. Juventus plakte een prijs van 25-30 miljoen euro op zijn hoofd en zou vervolgens de markt opgaan om een relatief goedkoop alternatief binnen te halen. Miralem Pjanic, bijvoorbeeld. Overbodig bij Barcelona en gewezen sterkhouder onder Allegri in de Serie A. Corentin Tolisso (Bayern) werd ook genoemd, net als Axel Witsel. Dat meldt transferexpert Gianluca Di Marzio.

Foto: ISOPIX

Maar vrijdag zei Allegri plots het volgende over McKennie: “Hij moet niet vertrekken, want hij heeft veel doelpunten in zijn benen. Oké, er is nog ruimte voor verbetering. Hij is echter een aanvallende speler en we zitten, mede dankzij hem, op dat vlak wel goed.”

Einde verhaal dus voor de potentiële transfer van Witsel naar Juventus? Niet meteen, zo blijkt. Di Marzio stelt dat Allegri er door de vrijgekomen financiële ruimte naast een spits (Moise Kean, Mauro Icardi...) ook een extra middenvelder bij wil. En dus dat de piste-Witsel nog steeds een optie is. Juventus zou de transfer al “geboekt” hebben en enkel een “GO” moeten geven.

Foto: Pool via REUTERS

“Juiste profiel”

De 32-jarige Rode Duivel werd deze zomer aangeboden zijn bij Juventus, de club waar hij in 2016 op een haar na tekende. Witsel zat toen urenlang in Turijn om uiteindelijk te horen te krijgen dat Zenit geen vervanger had gevonden en de transfer niet doorging. De middenvelder trok dan maar naar China. Nu zou hij opnieuw zijn “OK” gegeven hebben voor een Italiaans avontuur. Dortmund zou, door het aflopend contract, alvast geen al te hoge eisen stellen qua transfersom.

De veelzijdigheid van Witsel zal ongetwijfeld een pluspunt zijn voor Allegri. Die zou Witsel ook als verdediger kunnen uitspelen, een rol die de Belg dit seizoen door blessures al op zich nam bij Dortmund. Bij Juventus zijn Leonardo Bonucci en Matthijs de Ligt zekerheden, maar Giorgio Chiellini is blessuregevoelig en Daniele Rugani geen topper. Voor de verdediging sukkelt de Oude Dame met blessures voor Arthur en Ramsey, twee spelers die sowieso heel fragiel zijn. Iets wat de doorgaans betrouwbare Witsel helemaal niet is.