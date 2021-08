Romelu Lukaku voelt zich alweer helemaal thuis bij Chelsea: “Het voelt niet aan alsof er een nieuwe speler is bij gekomen”

Romelu Lukaku neemt het zaterdag met Chelsea op tegen Liverpool. Een zware taak voor de Blues, maar Mason Mount heeft alle vertrouwen in zijn nieuwe ploegmakker.

Lukaku scoorde vorige week bij zijn debuut meteen zijn eerste doelpunt voor Chelsea. De Engelse international voelt dat het goed zit in Londen.

“Weet je, we bewandelen allemaal hetzelfde pad. Lukaku stopt nooit met hard te werken. Op training, in de gym… Met zijn visie en doelpunten is het niet zo moeilijk om elkaar te begrijpen. Het voelt niet aan alsof er een nieuwe speler is bij gekomen”, aldus Mount. “We weten dat hij hier al eens gepasseerd is, maar dat is lang geleden. Hij wil gewoon grote prijzen winnen met Chelsea.”

Foto: AFP

De Blues wonnen vorig jaar de Champions League, maar azen nu (ook) op de titel.

“Dat komt niet vanzelf”, klinkt het. “We zijn stevig in de weer met oefeningen rond het penaltygebied, zodat we elkaars bewegingen beter leren kennen. Maar dat kwam al snel. Als je een topspeler zoals Lukaku hebt, dan komt er snel een link en klik met elkaar. We willen samen onze eigen geschiedenis schrijven bij Chelsea. We weten hoe enorm Rom opkeek naar Didier Drogba, dat is mooi. Ik had hetzelfde met Frank Lampard. Dat zijn gigantische idolen en we willen in hun voetsporen treden door grote dingen te verwezenlijken hier.”