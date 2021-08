Transfer van “gorilla” Ronaldo legt Manchester United geen windeieren: club in één klap bijna 250 miljoen meer waard

Niet Manchester City, wel Manchester United voor Cristiano Ronaldo na zijn vertrek bij Juventus. En die zomertransfer zorgde meteen voor een financieel effect in Engeland.

Vlak nadat de transfer van de Portugese wereldster werd aangekondigd, steeg het aandeel van Man United met bijna 10 procent op de beurs. Uiteindelijk zou de club de dag afsluiten met een winst van 212 miljoen pond (247 miljoen euro).

De Britse kranten stonden zaterdag zoals verwacht vol met artikels over de terugkeer van Ronaldo naar de club waar hij groot werd. The Daily Mail was bijzonder lyrisch over de transfer.

“De koning is terug. Dit is een gamechanger voor de Premier League en voor Manchester United. Vlak nadat hij in 2009 vertrok bij de club, verloor de club de titel op doelsaldo aan Manchester City. Dat gaat dit keer niet gebeuren, want geen enkel team met Ronaldo zal ooit iets verliezen op doelsaldo. Ze zullen niet altijd de titel winnen, maar dat ligt in ieder geval niet aan het aantal gemaakte doelpunten. Daar zorgt CR7 wel voor. Waar moet hij gaan spelen in dit team? Wie weet het op dit moment, maar wat maak het uit? Het is zoals die grap. Vraag: Waar gaat een gorilla van 250 kilo zitten? Antwoord: Precies waar hij zelf wil. Ronaldo is die gorilla, die gaat waar hij zelf wil.”

De Portugese aanvaller brak in het seizoen 2002-2003 door bij Sporting CP in zijn thuisland, waar hij een transfer naar Manchester United versierde. Op Old Trafford groeide hij uit tot absolute wereldster. In 2009 verliet hij Engeland en trok hij naar Real Madrid waar hij negen jaar zou voetballen en talloze doelpunten scoorde. In de zomer van 2018 stapte hij over naar Juventus. Ook in Turijn was de spits zijn neus voor doelpunten niet verloren. Deze zomer bleek echter dat Ronaldo uit was op een vertrek. Manchester City leek in absolute poleposition te liggen, maar uiteindelijk keert de Portugees dus terug naar de club waar hij zijn naam als wereldvedette maakte.

Ronaldo won tot dusver in zijn loopbaan meer dan dertig prijzen, waarbij vijfmaal de Champions League. Hij schreef ook vier keer het WK voor clubs op zijn naam en veroverde in totaal zeven landstitels in Engeland, Spanje en Italië. Met Portugal werd de vijfvoudige winnaar van de Ballon d’Or Europees kampioen in 2016.