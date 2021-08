Ondanks corona en overstromingen blikt Waalse toeristische industrie tevreden terug op afgelopen zomer

Ondanks de coronacrisis, de overstromingen en het zeer onstabiele weer kunnen de toeristische actoren in Wallonië positieve resultaten voorleggen. Dat blijkt uit bevragingen van Wallonie Belgique Tourisme (WBT). Zo’n 80 procent van hen zegt tevreden te zijn over het aantal bezoekers in hun logies, attracties en musea.

Concreet waren 75 procent van de bezoekers in Wallonië Belgen. De meerderheid waren Vlamingen. Volgens de organisatie kan dat verklaard worden doordat Vlamingen vaker overnachten in de regio, terwijl Walen eerder kiezen voor daguitstapjes of activiteiten.

De Belgische bezoekers - vaak families - verbleven langer dan gewoonlijk in hun accommodatie. Die accommodaties hadden tussen 1 juli en 15 augustus een gemiddelde bezettingsgraad van 77 procent. Dat ligt in lijn met “normale” seizoenen, zoals in 2019.

Vakantiedorpen en logies op het platteland waren bijzonder populair. Campings, die vaak in de buurt van rivieren liggen en zeer gevoelig zijn voor het weer, hadden meer te lijden onder de klimatologische omstandigheden.

Ten slotte werden deze zomer bijna 15.000 VisitWallonia-passen geheel of gedeeltelijk gebruikt bij 378 dienstverleners, voor een bedrag van 1,2 miljoen. Deze toeristenpas, ter waarde van 80 euro, kan worden gebruikt in ongeveer 800 musea, pretparken en accommodaties in Wallonië. De pas verstrijkt op 31 augustus.

