Hasseltse studenten balen: lancering van SpaceX-raket met hun experiment aan boord uitgesteld door slecht weer

Hasselt - Zwaar balen voor het UHasselt-studententeam OSCAR-QUBE. Zaterdagochtend zaten zin vol spanning te wachten op de lancering van de SpaceX CRS-23 gevolgd. Die zou hun diamanten kwantummagnetometer mee in de ruimte nemen. Maar de lancering werd geannuleerd. Zondag volgt een nieuwe poging. De studenten en proffen zagen dat de weersomstandigheden in Florida niet optimaal waren. Normaal gezien gaat de magnetometer vanuit de ruimte de komende tien maanden het magnetisch veld rond de aarde in kaart brengen.

Via het project “Orbit your thesis”, een wedstrijd van het European Space Agency (ESA), werd het studententeam van de UHasselt uit tien deelnemende Europese projecten geselecteerd om in de ruimte een experiment uit te voeren. Tien maanden lang gaan ze met de magnetometer onderzoek doen naar de magnetische velden die de aarde omringen. “Aan het einde van ons experiment zullen we in staat zijn om deze magnetische velden te mappen in 3D. Het is de allereerste diamantgebaseerde magnetometer die de ruimte ingaat,” vertelt Jaroslav Hruby, teamleider van OSCAR-QUBE.

“Het team heeft als sensor een synthetische diamant gebruikt waarin kleine atomaire imperfecties verwerkt zijn, zodat de studenten ze als ultragevoelige sensoren kunnen gebruiken,” voegt professor Milos Nesladek toe, hoofd van de Quantum Photonics onderzoeksgroep aan de UHasselt. Het gevoelige element van de sensor is een paar millimeter groot. De hele set-up past in een kubus met zijden van tien centimeter. Een zijde van de kubus is gevuld met een kunstwerk van UHasselt-studente Daphne Box. De onderzoeksgroep ontwikkelde in 2015 een techniek om het signaal dat de diamant opvangt uit te lezen.

Twee afgestudeerde ingenieursstudenten van het OSCAR-QUBE-team zetten hun ruimtedroom verder, want ze werden door ESA geselecteerd binnen het Young Graduate Traineer project, waardoor ze de komende twee jaar aan de slag gaan bij het Europees Ruimteagentschap. In oktober zal OSCAR-QUBE ook deelnemen aan de studentencompetitie van het International Astronautical Congress in Dubai, het grootste evenement rond ruimtevaart wereldwijd. Aan de studentencompetitie nemen 18 teams uit de hele wereld deel.