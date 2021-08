Club Brugge haalt Wesley Moraes terug uit Engeland, met een prestatiegericht contract: knie is oké, de goesting is groot

Het is rond: Wesley Moraes keert terug naar Club Brugge. De Braziliaanse spits wordt gehuurd van Premier League-club Aston Villa.

De deal is zaterdag officieel gemaakt nadat Wesley zijn medische testen aflegde. Daarbij was het uitkijken naar de resultaten van zijn knie. Medisch gezien is die volledig in orde en dus maakt de Belgische kampioen zich daar niet meteen zorgen over. Maar de Braziliaanse spits heeft een grote fysieke achterstand en dus tekent hij een prestatiegericht contract bij Club.

Wesley heeft een achterstand van vier tot zes weken, maar staat wel scherp. Hij heeft een vetpercentage van amper 7,8%. En vooral: de goesting is groot om opnieuw te schitteren voor blauw-zwart.

Titelheld

Wesley arriveerde destijds onder Michel Preud’Homme in 2016 als een 19-jarige knaap bij Club Brugge. Langzaam maar zeker werd de Braziliaan een vent: in 2018 schonk hij Club de titel, het seizoen daarna bevestigde hij helemaal met twee goals in de Champions League. Het leverde hem in de zomer van 2019 een transfer van 25 miljoen euro naar Aston villa op en daarna ook een eerste cap bij Brazilië.

Alles begon nochtans veelbelovend in Engeland: Wesley startte met vier goals in acht wedstrijden in de Premier League en was er basisspeler, tot die zwarte 1 januari 2020. Op nieuwjaarsdag zet Wesley zijn ploeg met een goal op weg naar een 2-1-zege tegen Burnley, maar in de 71ste minuut voltrekt het drama zich. Tegenstander Ben Mee gaat zwaar door op het rechterbeen van de Braziliaan, die kermend neergaat. Het verdict: de voorste kruisbanden gescheurd en een revalidatie van minimaal negen maanden. Dat werden er vijftien.

Foto: AP

Na de operatie deden er zich een aantal complicaties voor en het duurt tot begin april 2021 vooraleer Wesley opnieuw kon spelen met de U23 van Aston Villa. Op 25 april van dit jaar maakte hij dan zijn grote terugkeer met een invalbeurt van één minuut tegen West Bromwich. Maar na een volledige voorbereiding mocht Wesley amper één minuut spelen tijdens de eerste twee wedstrijden dit seizoen. De Braziliaan en zijn entourage voelden dat een oplossing zich opdrong.

Enter Club Brugge. Wesley was vragende partij om terug te keren naar het oude nest: Club speelt Champions League en zocht nog aanvallende versterking. Het Brugse bestuur hield het dossier enkele weken in de gaten en besloot uiteindelijk om de berekende gok te nemen. Torenhoog zijn de verwachtingen niet: Wesley krijgt alle tijd en zal er ook niet meteen staan. Daarvoor is zijn achterstand te groot. Maar de kans was te mooi om te laten liggen.