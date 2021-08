Ouders die collectie porno van zoon weggooiden moeten hem 25.000 euro schadevergoeding betalen

De ouders van een man uit de staat Michigan moeten hem 30.441 dollar (25.800 euro) betalen omdat ze zijn pornocollectie weggooiden. Een rechter oordeelde eind 2020 al dat het echtpaar zijn “eigendom niet hadden mogen vernietigen”. Afgelopen week bevestigde een expert volgens Amerikaanse media de totale waarde van de collectie aan films, magazines en seksspeeltjes.

De collectie was het eigendom van de 43-jarige David Werking. Na zijn scheiding trok hij tien maanden bij zijn ouders in. Toen hij later verhuisde en zijn spullen nagestuurd kreeg, bleken de dozen met zijn pornocollectie te ontbreken. “We hebben je een plezier gedaan door alles te vernietigen”, schreef zijn vader in een e-mail. De zoon dacht daar anders over.

Eerder al oordeelde de Amerikaanse rechter Paul Maloney dat het echtpaar niet het recht had de collectie te vernietigen “omdat ze er een hekel aan hebben”. Het stel zelf zegt te hebben gehandeld “als huisbaas”, maar daar was de rechter het niet mee eens. Naast de waarde van de collectie, moeten de ouders ook een bedrag van 14.500 dollar (12.300 euro) betalen aan de advocaat van hun zoon.