Twee Japanners overleden na coronaprikken van vervuild lot vaccins

Twee mannen zijn in Japan overleden na inenting met Moderna-coronavaccins van een vervuilde partij. Er wordt volgens de autoriteiten nog onderzocht of er een verband is tussen de sterfgevallen en de vaccins.

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat de twee mannen deze maand overleden. De dertigers hadden enkele dagen voor hun dood hun tweede coronaprik gehad. Er is op dit moment geen bewijs dat die doses vervuild waren, maar donderdag hebben de autoriteiten uit voorzorg drie partijen vaccins uit roulatie gehaald. De ruim 1,6 miljoen doses waren al naar 863 vaccinatiecentra verzonden. Distributeur Takeda Pharmaceutical Co had meldingen ontvangen over een “vreemde materie” in sommige flesjes. De Japanse omroep NHK meldt op basis van bronnen binnen het ministerie van Volksgezondheid dat er een metaalstof is gevonden.

LEES MEER. 1,6 miljoen Moderna-vaccins teruggetrokken in Japan na meldingen over vervuiling: “Vreemde materie in flesjes”

De overheid heeft tot dusver geen problemen met de veiligheid of de werkzaamheid van de vervuilde vaccins vastgesteld. Moderna en Takeda zeggen dat er momenteel geen bewijs is dat de sterfgevallen veroorzaakt zijn door de vervuilde vaccins.