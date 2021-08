Zaak-Chovanec: eerste incident in cel wordt niet vermeld in pv

In een proces-verbaal van politieagenten in de zaak-Chovanec, over de Slovaak die overleed drie dagen na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi, wordt geen melding gemaakt van een eerste incident. Dat meldt RTL Info zaterdag. Tegen drie agenten loopt een opsporingsonderzoek en intern onderzoek voor valsheid in geschrifte.

In het pv is te lezen dat Chovanec met zijn hoofd tegen zijn celdeur sloeg om 4.30 uur. Maar in de informatiefiche over de gebeurtenissen van die nacht staat te lezen dat de man al drie uur eerder met zijn hoofd tegen de deur aan het slaan was. “We stellen sporen van slagen vast op zijn voorhoofd”, stond te lezen in die bewuste fiche.

De advocaat van de drie agenten meent dat het die informatiefiche is die fouten bevat, en niet het proces-verbaal. “Een informatiefiche is een soort kladversie die aangevuld kan worden door het hele personeel van het commissariaat”, zegt advocaat Hayat Karim.