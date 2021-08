Exact 16 jaar na Katrina: VS houden hart vast voor komst van “mogelijk verwoestende” orkaan Ida

Orkaan Ida gaat zondagavond naar verwachting aan land in de Amerikaanse staat Louisiana. De storm zou wel eens verwoestend kunnen uitpakken, zo waarschuwen de Amerikaanse meteorologische diensten: tegen de tijd dat de orkaan aankomt in Louisiana, kan hij windstoten van 190 kilometer per uur meenemen.

De stad New Orleans en meerdere plaatsen in de omgeving vragen inwoners om zich voor te bereiden op het noodweer en zich in veiligheid te brengen. Lokale ziekenhuizen sturen patiënten naar huis, en maken zich klaar om in lockdown te gaan. Lokale experts denken dat de orkaan meer dan 20 miljard euro schade kan veroorzaken als hij de voorspelde route volgt. “De inwoners van Louisiana hebben tot zaterdagavond om zich voor te bereiden op de komst van de orkaan”, zo zei gouverneur John Bel Edwards.

Tegen dan zal de kust van de staat namelijk al te maken krijgen met windstoten tot 120 kilometer per uur, zo waarschuwt de National Weather Service. Zondag zullen de kuststroken van Louisiana en buurstaat Mississippi mogelijk al te maken krijgen met “mogelijk dodelijke overstromingen die gelinkt zijn aan een stijging van de zeespiegel”, waarschuwt ook het National Hurricane Center. “Dat kan potentieel catastrofale schade tot gevolg hebben door de wind.”

Volgens de huidige voorspellingen van het NHC wordt Ida een orkaan van categorie 4 alvorens aan land te komen, met windstoten tot 200 kilometer per uur. Dat is zwaarder dan de categorie 3 van Katrina toen die New Orleans zestien jaar geleden bereikte. Deze orkaan zorgde voor 120 miljard dollar aan schade. President Joe Biden heeft een verzoek van gouverneur John Bel Edwards van Louisiana om de noodtoestand uit te roepen, ingewilligd. Daarmee kan de staat rekenen op noodhulp van de nationale regering.

Niet alleen de staat Louisiana maakt zich klaar voor het noodweer. Woensdag bereikt het noodweer de staat Tennessee, die een week geleden al werd getroffen door zware regenval. Twintig mensen kwamen om het leven door de overstromingen die hierdoor werden veroorzaakt. Nu kan de staat weer te maken gaan krijgen met forse regen als gevolg van Ida.