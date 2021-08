Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz net niet unaniem herkozen tot partijleider

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is zaterdag met een bijna unanieme meerderheid herkozen als leider van zijn Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP). Op een partijdag kreeg hij 99,4 procent van de leden achter zich, nog meer dan toen hij in 2017 voor het eerst verkozen werd tot partijvoorzitter. Toen haalde hij 98,7 procent van de stemmen.

In zijn toespraak had hij het over hoe de oppositie hem viseert en beklemtoonde hij een hard inburgeringsbeleid. Een lopend onderzoek tegen hem, over een mogelijk valse getuigenis in een parlementscommissie naar corruptie, is het gevolg van een steeds agressievere oppositie, meent Kurz. Er waren dagen waarop de kanselier zei alles in vraag gesteld te hebben, maar uiteindelijk nam hij zich voor om verder te doen.