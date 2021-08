Genk gaat als eerste Vlaamse gemeente vaccineren op school

Genk -

Met 1 september in aantocht rijst de vraag of de vaccinatiegraad in Vlaamse scholen hoog genoeg ligt om de eerste schooldag met vertrouwen tegemoet te gaan. In Limburg is bijvoorbeeld al 77,46 procent van de 12- tot 17-jarigen minstens één keer gevaccineerd, maar in Genk ligt dat percentage fors lager. Om de vaccinatiegraad op te krikken, komen er prikmomenten in alle Genkse middelbare scholen.