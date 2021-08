Theo Francken over Afghanistan: “We creëren zelf illegaliteit, maar als je dat aanklaagt, noemen ze je een halve nazi”

Theo Francken heeft maar één vraag nodig om te ontsteken in een tirade over Afghanistan en in één adem door over het vluchtelingenbeleid. Vrij samengevat: in Afghanistan hebben we er een zootje van gemaakt en de aanpak van illegale migratie moet helemaal anders. “Wat een intellectuele armoede is er toch in ons migratiedebat, wat een treurnis.”