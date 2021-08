Vrees dat iemand wraak wil nemen: proces over moord op maffiabaas Silvio Aquino onder strenge veiligheidsmaatregelen

Tongeren -

Het assisenproces over de moord op maffiabaas Silvio Aquino zal volgende maand onder strikte veiligheidsmaatregelen doorgaan in Tongeren. Het slachtoffer is een telg van een beruchte familie, en de politiediensten vrezen dat iemand wel eens wraak zou willen nemen op hoofdverdachte Martino Trotta. Daarom zullen alleen de hoogstnodige mensen de rechtszaal binnen mogen, en moeten andere rechtszaken uitwijken.