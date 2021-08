Orkaan Ida legt olie- en gasproductie Golf van Mexico bijna helemaal plat

Orkaan Ida heeft 91 procent van de olieproductie en 85 procent van de gasproductie in de Golf van Mexico platgelegd, melden de Amerikaanse autoriteiten. En de tropische cycloon neemt nog in kracht toe.

Ida komt naar verwachting zondagavond (Amerikaanse tijd) aan land in de Verenigde Staten. Getroffen wordt de staat Louisiana met de stad New Orleans, die zestien jaar geleden te lijden had onder de orkaan Katrina. Opnieuw wordt gevreesd voor catastrofale verwoestingen.

Volgens het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum zit de orkaan inmiddels in categorie 2 (van in totaal 5), met windsnelheden tot ruim 155 kilometer per uur. De verwachting is dat Ida boven het warme water van de Golf van Mexico uitgroeit tot een “extreem gevaarlijke” categorie 4 met “levensbedreigende overstromingen.”

Ida raasde al over het westen van Cuba. De schade bleef beperkt tot vallende bomen en stroomuitval, aldus de media daar.