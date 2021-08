Revolver die Billy the Kid doodde, geveild voor 6 miljoen dollar

Op een veiling in Los Angels is de revolver waarmee in 1881 de bekende outlaw Billy the Kid werd neergeschoten, voor 6,03 miljoen dollar (5,11 miljoen euro) van eigenaar gewisseld. Volgens veilinghuis Bonhams is de revolver nog in goede staat en gaat het om “een overblijfsel van een van de meest mythische verhalen van het Wilde Westen”.

De Colt met een .44-kaliber behoorde aan de al even legendarische sheriff Pat Garrett toe. Hij spoorde Billy the Kid op en schoot hem op 14 juli 1881 dood in New Mexico. De 21-jarige outlaw kreeg een kogel in de borst.

Billy the Kid werd geboren als Henry McCarty maar is ook bekend onder de naam William Bonney. Zijn leven als voortvluchtige crimineel vormde een grote inspiratiebron voor vele Hollywood-producties. Ook Pat Garrett werd vaak vertolkt in de bioscoop en op televisie.