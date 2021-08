Orkaan Nora op weg naar Mexico

Dicht bij de kust van Mexico heeft orkaan Nora boven de Stille Oceaan zaterdag aan kracht gewonnen. In de staten Jalisco, Colima en Michoacán de Ocampo leidt dat tot zware regenval, zo lieten het Amerikaanse orkaancentrum NHC en de Mexicaanse autoriteiten weten.

Nora is momenteel een orkaan van categorie 1, de laagste categorie, en zet volgens het NHC koers naar de staat Jalisco. Ze brengt zware regenval en krachtige wind - tot 140 kilometer per uur - met zich mee. In de loop van de nacht op zondag zou Nora “dicht bij” het westen van Jalisco kunnen komen. Het NHC verwacht dat de orkaan zondag de Golf van Californië bereikt.

Het Mexicaanse meteorologische agentschap waarschuwt voor hevige regen in Colima, Jalisco en Michoacán de Ocampo. In die staten kan 150 tot 250 millimeter regen vallen en kunnen er aan de kust golven van 4 tot 6 meter hoog ontstaan.

Vorige week werd Mexico al getroffen door Grace, die als orkaan van categorie 3 aan land kwam in de staat Veracruz. Als gevolg van de tropische storm kwamen in Veracruz en de staat Puebla elf mensen om het leven.