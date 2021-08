Brandweer bestrijdt twee bosbranden in zuidwesten van Frankrijk

In het Franse departement Landes bestrijdt de brandweer sinds zaterdagnamiddag twee branden die alles samen al zeker 80 hectare naaldbos hebben verwoest. Meer dan 230 brandweerlieden worden ingezet.

De eerste brand woedt in Mimizan en legde al 56 hectare in de as. Meer dan 100 manschappen hebben het vuur er intussen onder controle gebracht, zo zei de lokale prefectuur. Een groep woonwagenbewoners die in de buurt was neergestreken, werd geëvacueerd.

Daarnaast ontstond ook een brand tussen Seignosse en Soustons, waarbij al 30 tot 40 hectare in vlammen opging. Het vuur is er nog niet onder controle, zowat 130 brandweerlui zijn er aan het werk. In de regio werden een restaurant, elf huizen en een camping uit voorzorg ontruimd.

De autoriteiten zetten ook twee blusvliegtuigen in, eerst in Mimizan en daarna in Seignosse.