Droog in het westen, enkele buien in het oosten

Afgezien van een paar lokale buien is het zondag eerst overwegend droog met nog enkele opklaringen. Vanaf het noordoosten neemt de bewolking toe en in de loop van de dag valt er af en toe lichte regen of enkele buien, vooral over het oosten van het land. Over het westen blijft het overwegend droog. Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima van 14 graden op de Ardense hoogten tot 18 à 19 graden in de meeste andere streken. Dat meldt het KMI.

Hier en daar valt zondagavond nog lichte regen of motregen. ‘s Nacht wordt het droger met geleidelijk enkele opklaringen.

Maandag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. ‘s Ochtends zijn enkele buien mogelijk aan zee. In de loop van de dag ontwikkelen zich meer buien, vooral in het oosten van het land. In het westen wordt het droger met na de middag meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Ook dinsdag is er eerst kans op een buitje aan zee. Overdag wordt het wisselend bewolkt met enkele lokale buien, vooral dan in het oostelijke deel van het land. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden. Woensdag begint de dag waarschijnlijk op meerdere plaatsen grijs met laaghangende bewolking. Later op de dag blijft het zo goed als droog en wisselen wolkenvelden en mooie opklaringen elkaar af. Een lokale bui is niet geheel uitgesloten. De temperaturen klimmen tussen 16 en 22 graden.