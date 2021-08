Omstreden Braziliaanse president Bolsonaro ziet drie scenario’s voor zijn toekomst: “Gedood, gearresteerd of herkozen”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (66) heeft naar aanleiding van de presidentsverkiezingen van volgend jaar een blik in de toekomst geworpen. Hij ziet slechts drie mogelijke scenario’s: een arrestatie, gedood worden of een overwinning.

“Ik heb drie opties voor de toekomst: gearresteerd worden, gedood worden of winnen”, klonk het. Al is hij ervan overtuigd dat dat eerste scenario waarschijnlijk niet zal leiden tot een gevangenisstraf. “Er is niemand op aarde die me bedreigt”, zei de president.

Het tweede scenario komt ook niet uit de lucht gegrepen. In 2018 werd de man al eens neergestoken en overleed bijna. Dat gebeurde tijdens zijn verkiezingscampagne.

En of het derde scenario uitkomt, zullen we volgend jaar weten wanneer het presidentsverkiezingen zijn. De 66-jarige president trekt het kiessysteem in zijn land wel al langer in twijfel en heeft er al mee gedreigd de verkiezingsuitslag niet te zullen aanvaarden.

Afgelopen woensdag verklaarde het hoofd van het Braziliaanse kiescollege nog dat er geen probleem is met het kiessysteem. Maar dat deed de kritiek van de president niet afnemen.