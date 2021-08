“Kijk of hij met mij aan de telefoon wil spreken”: hoe Sharifa dankzij één zin uit Afghanistan kon vluchten

Duizenden mensen werden al geëvacueerd uit Afghanistan. Maar gemakkelijk verloopt die operatie niet. Landen moeten keuzes maken: wie wel en wie niet. Het verhaal van de Afghaanse Sharifa en de Amerikaan Hans is dan ook uitzonderlijk. Eén telefoontje maakte misschien wel het verschil.

“Kijk of hij met mij aan de telefoon wil spreken.” Het is die zin die misschien wel het leven van de Afghaanse Sharifa Afzali gered heeft. Zij stond, net zoals velen, te drummen aan de poorten van de luchthaven in Kaboel. In de ene hand had ze haar huwelijksakte en in de andere hand een gsm. Aan de andere kant van de lijn haar Amerikaanse echtgenoot Hans Wright.

De twee leerden elkaar in 2017 kennen toen Wright als adviseur werkte voor de Afghaanse special forces na een militaire carrière van 24 jaar. Hun relatie groeide en in april van dit jaar vlogen ze naar Dubai om te trouwen. Maar dat feestje ging niet door. De Verenigde Arabische Emiraten wilden hen niet trouwen omdat Wright katholiek is en Afzali moslim. Uiteindelijk konden ze toch in het huwelijksbootje stappen door een rechter uit Utah die ze via een online ceremonie trouwde.

Maar ondanks het huwelijk kon Afzali geen speciaal visa krijgen om naar de VS te gaan omdat er al een andere procedure liep sinds 2018. Wright vertrok dus uit Afghanistan in mei met de hoop dat het visum van zijn vrouw zou goedgekeurd worden. Maar hij werd gepakt in snelheid. De taliban rukte zo snel op dat de documenten toch niet op tijd in orde geraakte.

Witte Huis

Dus probeerde Afzali het net zoals velen aan de poorten van de luchthaven met haar gsm en huwelijksakte in hand. Haar man moedigde haar aan om de gsm door te geven aan een Amerikaanse soldaat aan de poort. “Ik zei tegen haar: kijk of hij met mij aan de telefoon wil spreken. Ik dacht niet dat hij het zou doen, maar dat deed hij toch”, zei Wright aan persagentschap Reuters. De Amerikaanse soldaat liet Afzali en haar tolk door.

Wat de zaak van Afzali ook hielp, was een mailtje naar het Witte Huis. Wright was in contact geraakt met Ashley Sogge, een voormalige special operations officer, die wou helpen om mensen uit Afghanistan weg te krijgen. Zij mailde naar de woordvoerster van het Witte Huis om ervoor te zorgen dat Afzali op de lijst in de luchthaven terechtkwam. Sogge regelde ook dat Afzali en haar tolk effectief aan boord van één van de vliegtuigen geraakten. De bestemming was toen nog onbekend.

“Ze heeft vanmorgen gebeld. Ze is in Duitsland”, vertelde Wright opgelucht aan Reuters.