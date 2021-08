Vrouw (50) opgepakt op verdenking van brandstichting in caravan van ex-man

Rumst - Een 50-jarige vrouw uit Rumst is aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze wordt verdacht van brandstichting.

De feiten speelden zich vrijdagnacht af in de Kerkstraat in Rumst. De brandweer moest daar uitrukken voor een brand in een caravan. Na de bluswerken bleek dat het vuur aangestoken was. Al snel kwam een verdachte in beeld.

“De 50-jarige ex-vrouw van de eigenaar van de caravan werd zaterdag aangehouden op verdenking van brandstichting”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerps parket.