3M gaat waterafvoerverbod “implementeren”, maar volhardt: “Onze bedrijfsvoering houdt geen risico in voor het milieu”

Chemiebedrijf 3M heeft naar eigen zeggen de veiligheidsmaatregelen ontvangen die de omgevingsinspectie het bedrijf in Zwijndrecht vrijdag oplegde na een grondige inspectie. “Wij engageren ons om die onverwijld te implementeren”, klinkt het zondag in een reactie. “Wij blijven echter bij ons standpunt dat onze bedrijfsvoering geen risico inhoudt voor het milieu.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) liet vrijdag weten dat de omgevingsinspectie 3M een verbod oplegt om nog proceswaters van de PFBSA-houdende processen af te voeren naar de eigen waterzuiveringsinstallatie. 3M moet de proceswaters “verwerken volgens de best beschikbare technieken” en mag de processen zelf niet opstarten zonder de inspectie daarvan twee weken vooraf op de hoogte te brengen. Het bedrijf moet ook voor de volledige duur van elke productiecyclus van de processen in kwestie een gedetailleerde inventaris bijhouden van de geproduceerde en opgevangen hoeveelheden proceswater.

“3M heeft recent nog zijn afvalwaterzuiveringssysteem verbeterd en wij nemen geregeld stalen om de effectiviteit verder te blijven testen”, vervolgt 3M in zijn reactie. “We herhalen nogmaals dat we blijvend investeren in de meest moderne technologieën om water te zuiveren. 3M blijft nauw samenwerken met alle bevoegde overheden en blijft hen transparant op de hoogte houden van alle verbeteringen in de waterzuiveringsinstallatie en onze productieprocessen.”

De veiligheidsmaatregel blijft volgens Demir gelden tot 3M kan aantonen dat de nodige maatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van de stoffen PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA in het bedrijfsafvalwater op het bedrijfsterrein in te perken tot een “aanvaardbaar niveau”.

