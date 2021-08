Minstens twaalf gewonden nadat veerboot op rotsen vaart nabij Ibiza

Zeker twaalf mensen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met een veerboot in de buurt van Ibiza. De catamaran San Gwann van de Duitse rederij FRS was zaterdagavond laat op weg van Ibiza naar Formentera toen hij een klein rotseiland tussen de twee eilanden in de Middellandse Zee raakte. Dat melden de reddingsdienst, de rederij en de lokale autoriteiten.

Aan boord zaten 35 passagiers en 12 bemanningsleden. Twaalf mensen raakten gewond, onder wie twee zwaargewond. Het gaat om een 10-jarige jongen, die per helikopter werd overgebracht naar een ziekenhuis op Mallorca, en een volwassen man.

Het ongeluk gebeurde rond 22 uur kort na het vertrek niet ver van de haven van Ibiza. De rederij verklaarde dat het veiligheidsprotocol onmiddellijk in werking werd gesteld en de verantwoordelijke autoriteiten werden gewaarschuwd. De bemanning zorgde voor de passagiers tot ze geëvacueerd werden. De inzittenden van het schip werden in rubberboten naar Ibiza gebracht, aldus de officiële verklaring. Ten minste zes werden daar naar het ziekenhuis gebracht.

“De oorzaak van het ongeval is nog onbekend”, verklaarde het hoofd van de reddingsdienst van de Balearen, Miguel Félix Chicón, zondag in een radio-interview. Bij het ongeluk moet de veerboot met een snelheid van ongeveer 30 knopen (ruim 55 kilometer per uur) tegen de rots zijn gebotst.

De veerboot raakte bij het ongeval zwaar beschadigd. De San Gwann was pas eind juni beginnen te varen tussen Ibiza en Formentera. De overtocht duurt ongeveer een half uur.