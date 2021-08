Wolf bijt nu ook koe dood, boer is radeloos: “De maat is vol. Het loopt de spuigaten uit”

Oudsbergen -

In het Limburgse Meeuwen is zondagochtend een koe doodgebeten teruggevonden in een weide. Alles wijst op een wolvenaanval. “Everzwijnen vernielen onze mais, bevers zetten onze weides blank en nu komen de wolven onze koeien weghalen. Zo is er aan boeren geen plezier meer”, zegt de getroffen landbouwer Bart Smeets.