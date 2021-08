Orkaan Ida kan reusachtige proporties aannemen: “Regio kan weken tot maandenlang onbewoonbaar zijn”

Windsnelheden tot 250 kilometer per uur. Dat zit er in de Amerikaanse staat Louisiana aan te komen. Orkaan Ida heeft ondertussen de op één na hoogste categorie gekregen en dus bereiden de Amerikanen zich voor op apocalyptische toestanden. “Er zal tot 400 liter water per vierkante meter uit de lucht vallen. Tijdens de overstromingen in de Ardennen was dat ‘slechts’ 250 liter.”