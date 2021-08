Zijn auto werd teruggevonden, maar de bestuurder (32) is spoorloos: wie heeft Jason gezien?

Het parket is op zoek naar Jason Quoadbach. Zijn wagen, een zwarte Seat Ibiza, werd teruggevonden, maar van hem ontbreekt alle spoor. Hebt u deze 32-jarige man gezien?

Op woensdag 25 augustus omstreeks 10.00 uur heeft de 32-jarige Jason Quodbach zijn woning in de Konig Leopold III strasse in Herbesthal verlaten. Hij is vertrokken in zijn wagen, een zwart Seat Ibiza met nummerplaat 1-YXB-594. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De wagen werd aangetroffen op zaterdag 28 augustus in de ‘chemin de Belle Heid’ in Jalhay. Jason is ongeveer 1.70 m groot en is normaal gebouwd. Hij heeft kort bruin haar, een korte donkere baard, groene ogen en een tatoeage op zijn rechter onderarm. Wat hij droeg op het moment van zijn verdwijning is niet geweten.

Hebt u Jason gezien of u weet waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.