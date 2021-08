Act met vuurspuwers gaat mis op Vlaams dancefestival: vrouw loopt zware brandwonden op

Ieper -

Een act met vuurspuwers tijdens de dj-set van Michiel Cnudde op een Iepers dancefestival ging plots mis. De vrouwelijke vuurspuwer vatte vuur, sprong van het podium, rolde over de grond en moest gekoeld worden door de brandweer. De vrouw werd met zware brandwonden en volgens de politie in kritieke toestand naar het UZ in Gent overgebracht. Volgens haar werkgever, gaat het inmiddels beter en zal ze binnenkort weer aan de slag gaan.