“Zo extreem dat verkrachter dokter zou kunnen vervolgen voor zorg aan zijn slachtoffer”: nieuwe abortuswet in Texas onder vuur

Een nieuwe wet in de Amerikaanse staat Texas zal het binnenkort mogelijk maken dat elke burger een klacht kan indienen tegen abortusklinieken, dokters die abortus uitvoeren, of iedereen die meewerkt aan het uitvoeren van een abortus. Als die klacht leidt tot een veroordeling, zou de klager een beloning van 10.000 dollar (zo’n 8.500 euro) kunnen krijgen. Volgens critici zal de goedkeuring van deze wet een industrie van agressieve premiejagers kunnen creëren.

Het wetsvoorstel werd eerder dit jaar al goedgekeurd in het lokale parlement, en maakt deel uit van een grotere antiabortuswet die alle abortussen verbiedt nadat een dokter een hartslag heeft vastgesteld. Doorgaans is dat ongeveer na zes weken ver in de zwangerschap. Ter vergelijking: in België is abortus momenteel toegestaan tot twaalf weken. In de praktijk komt die termijn echter neer op een quasi totaalverbod op abortus, aangezien vrouwen na zes weken – of amper twee weken na een gemiste menstruatie – doorgaans nog niet zeker weten of ze zwanger zijn.

Critici vrezen dan ook dat het niet lang zal duren alvorens antiabortusactivisten en weinig scrupuleuze geldwolven de jacht zullen openen op vrouwen die dan ook niet anders konden dan na die termijn abortus te laten plegen. Andere experts vrezen zelfs dat het wetsvoorstel zo breed geformuleerd is dat zelfs verkrachters er misbruik van zouden kunnen maken om winst te slaan uit hun misdaden. “Deze wet is zo extreem dat een verkrachter een dokter zou kunnen vervolgen voor zorg aan zijn slachtoffer” schrijft advocaat Delia Garza.

Advocaten van abortusklinieken en pro-abortusbewegingen hebben nog geen juridische strategie gevonden om de nieuwe wet onderuit te halen: in het verleden werden wetsvoorstellen die abortus zo snel verboden ongrondwettelijk bevonden door hogere rechtbanken, maar door gebruik te maken van klachten van gewone burgers heeft Texas mogelijk een omweg gevonden. “Op deze manier wordt elke burger openbaar aanklager”, zegt Josh Blackman, professor grondwettelijk recht van het South Texas College of Law in Houston.

1 september

Meer dan 370 advocaten, waaronder openbare aanklagers, huidige verkozenen, voormalige rechters en wetsprofessoren , hebben in een open brief dan ook gevraagd om het wetsvoorstel nog tegen te houden. Anders wordt de wet formeel van kracht op 1 september.

Maar Greg Abbott, de gouverneur van Texas blijft voorlopig achter de wet staan, verwijzend naar zijn religieuze overtuigingen. “Onze maker schonk ons het recht op leven, maar jaarlijks verliezen miljoenen kinderen dat recht door abortus”, klinkt het.“Dit wetsvoorstel verzekert dat het leven van elk ongeboren kind met een hartslag gered zal worden van de verwoestingen van abortus.”

