Britse ex-marinier evacueert dan toch 170 dieren uit Kaboel (maar moet medewerkers achterlaten)

Een voormalig lid van de Royal Marine is er in geslaagd de 170 honden en katten van een dierenasiel in Kaboel te laten overkomen naar Londen. Zijn opzet was om ook de 24 medewerkers van het asiel en hun familieleden te evacueren, maar dat lukte niet, waardoor hij als enige een zitje bezette in het door hem gecharterde vliegtuig. Dat meldt dierenactivist Dominique Dyer.

Paul Farthing verzamelde privéfondsen om de dieren en medewerkers van het Nowzad dierenasiel te evacueren uit hun precaire situatie in de Afghaanse hoofdstad nu de taliban er aan de macht zijn. Zondagochtend was het zover: de vlucht landde op Heathrow Airport met alle dieren, maar zonder de medewerkers van het asiel. Volgens Dyer kreeg Farthing in Kaboel te horen dat er geen mensen gevonden konden worden om de zitjes van het vliegtuig te vullen. Volgens de taliban hadden de medewerkers niet de juiste papieren om de luchthaven van Kaboel te betreden.

Dyer laat weten dat de medewerkers allemaal thuis zitten en dat er nog pogingen ondernomen zullen worden om hen uit Kaboel te krijgen. De campagne van Farthing was controversieel in eigen land. Hij kreeg veel steun, maar evenveel tegenkanting.