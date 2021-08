President Biden woont aankomst van lichamen van gedode Amerikaanse militairen bij: “Helden die het ultieme offer hebben gebracht”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zondag de aankomst op Amerikaanse bodem bijgewoond van de lichamen van de 13 militairen die donderdag gedood werden bij een zelfmoordaanslag in Kaboel.

De traditie wil dat de Amerikaanse president aanwezig is bij de zogeheten ‘dignified transfer’ (‘waardige overdracht’) van militairen die overzees om het leven komen. Biden ontmoette op de luchtmachtbasis in Dover (in de staat Delaware) eerst de families van de 13 omgekomen militairen, en keek vervolgens stoïcijns toe hoe de doodskisten – gedrapeerd met Amerikaanse vlaggen – van het militaire vrachtvliegtuig naar grijze lijkwagens werden gedragen.

De 13 Amerikaanse militairen kwamen donderdag om het leven, toen een zelfmoordterrorist van IS-K zichzelf opblies nabij de luchthaven van Kaboel. De jongste was amper 20 jaar oud, de oudste 31. Zij waren de eerste Amerikaanse militairen die om het leven kwamen in dienst sinds februari 2020.

LEES OOK. Deze Amerikaanse soldaten kwamen om het leven bij aanslag in Kaboel: “Ik vind vrede in het besef dat ze deze wereld heeft verlaten terwijl ze deed waar ze van hield”

Biden noemde de omgekomen militairen in een persbericht zaterdag “helden die het ultieme offer hebben gebracht in dienst van onze hoogste Amerikanen idealen, en bij het redden van levens van anderen. Hun moed en zelfopoffering heeft ervoor gezorgd dat meer dan 117.000 mensen in gevaar veiligheid konden bereiken.”

Biden watches as the dignified transfer of 13 fallen U.S. service members begins. pic.twitter.com/zm7bT970lh — Zach Purser Brown (@zachjourno) August 29, 2021

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP