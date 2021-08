Onderzoek naar schriftvervalsing over dood Chovanec: werd eerder incident verzwegen?

Er is een onderzoek wegens schriftvervalsing opgestart tegen drie politiemensen die betrokken waren bij fatale interventie op Jozef Chovanec. Dat meldt RTL. Ze zouden een eerder incident verzwegen hebben, dat drie uur voor de bewuste interventie plaatsvond. “Was er toen ingegrepen, dan leefde hij nog”, zeggen de advocaten van zijn weduwe.

Het officiële proces-verbaal over de dood van Jozef Chovanec, die in coma raakte na een interventie in een politiecel op de luchthaven van Charleroi in 2018, vermeldt dat de Slovaak die nacht om 4.22 uur met zijn hoofd tegen de muur begon te slaan. Hij zat toen al enkele uren opgesloten. Daarop gingen een ploeg de cel binnen, en werd er uiteindelijk een arts opgeroepen. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk.

Uit recent onderzoek blijkt nu dat Chovanec ook al om 1.28 uur met zijn hoofd tegen de deur bonkte. Dat blijkt volgens RTL uit een opgedoken informatiefiche. Twee inspecteurs zeiden toen “dat hij moest gaan slapen”, maar grepen verder niet in.

“Was Chovanec toen naar de spoeddiensten gebracht, dan leefde hij nu nog”, zeggen Ann Van de Steen en Lennert Dierickx, de advocaten van zijn weduwe.

“Een jaar geleden hebben we aan de onderzoeksrechter gevraagd om de feiten in het pv te vergelijken met het logboek van de luchthavenpolitie. Er werden zaken niet genoteerd of opzettelijk verzwegen in dat pv. We kregen anonieme telefoons daarover, en we zagen op de camerabeelden dat Chovanec al om 1.28 uur met het hoofd bonsde.”

“Al van de eerste momenten dat Chovanec werd opgesloten, was duidelijk dat hij hulp nodig had. Maar de politiemensen gingen ervan uit dat hij dronken was, of onder invloed van drugs, terwijl hij eigenlijk een psychose doormaakte.”

Volgens de advocate van de drie agenten is de informatiefiche verkeerd, en sloeg Chovanec om 1.28 uur niet met het hoofd tegen de deur.