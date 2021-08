Met een bang hart terug naar school: te lage vaccinatiegraad en wegvallen maatregelen baren experts zorgen

Te veel viruscirculatie, te weinig beschermende maatregelen, nog te weinig gevaccineerde kinderen: we zetten ons maar beter schrap voor stijgende coronacurves nu het schooljaar weer van start gaat, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. “Als het zou mislopen, hebben we dat voor een groot stuk zelf georganiseerd.”

In ons land heb je de GEMS, in het Verenigd Koninkrijk heet de expertengroep die advies moet geven tijdens de coronacrisis SAGE. En de boodschap van SAGE is somber: het land kan zich maar beter voorbereiden ...