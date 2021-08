Grote brand in appartementsgebouw met twintig verdiepingen in Milaan, hulpdiensten zoeken naar mogelijke dodelijke slachtoffers

In een appartementsgebouw van twintig verdiepingen in Milaan is zondagavond een zware brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer van de Noord-Italiaanse stad, die het vuur inmiddels onder controle heeft. Volgens de burgemeester is er tot nu toe geen melding gemaakt van dodelijke slachtoffers, de brandweer doorzoekt het gebouw.

De brand brak omstreeks 17.30 uur uit in de hoogste verdiepingen van de ‘Torre dei Mori’, en baande zich nadien een weg naar beneden. Volgens Milano Today gebeurde dat bijzonder snel: binnen enkele minuten, naar verluidt als gevolg van de gebruikte bekleding in het gebouw. De rookpluim was kilometers ver te zien.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, 70 gezinnen werden snel geëvacueerd. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust, maar de ravage is zeer groot. Volgens Italiaanse media werden ongeveer twintig mensen met rookvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen.

Volgens Beppe Sala, de burgemeester van Milaan, is er voorlopig geen sprake van dodelijke slachtoffers. De brandweer doorzoekt het gebouw momenteel wel van deur tot deur, op zoek naar inwoners die eventueel ingesloten geraakt zouden kunnen zijn.

Foto: AFP

