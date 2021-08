iPadschool legt iPad aan banden: “We zijn misschien wat te goedgelovig geweest”

Blankenberge -

Ze waren de eerste school in Vlaanderen die voor elke leerling en leraar een iPad integreerde in de lessen. Nu zijn ze ook een van de eerste die het gebruik ervan bijstuurt: in de Blankenbergse school Sint-Jozef Sint-Pieter worden alle sociale media en games geblokkeerd tijdens de lesdag. “We zijn misschien wat te goedgelovig geweest dat het spontaan zou lukken om de focus op de les te houden”, zegt directeur Rudi Boydens.