Van IS-K tot Al-Qaeda: waarom Afghanistan het “Las Vegas voor extremisten” wordt genoemd

Na de aanslag in Kaboel zijn alle ogen gericht op de groep IS-K, maar in Afghanistan zitten wel meer radicale en terroristische groepen. Een Amerikaanse terreurexpert noemde het land “het Las Vegas voor extremisten, terroristen en radicalen”. Volgens de VN zijn er ondertussen minstens 8.000 tot 10.000 buitenlandse strijders aanwezig, voornamelijk uit China, Pakistan en de Kaukasus. Met allemaal een buitenlands doel voor ogen.

De terreurgroep werd opgericht in 2015 in de hoogdagen van het kalifaat in Syrië en Irak, met de bedoeling het grondgebied uit te breiden. Toen telde de groep tussen de 2.500 en 8.500 strijders. Na de ...