Hoe jarenlange besparingen op personeel 3M vrij spel gaven

Volgens de experten milieurecht in de affaire-3M is het gebrek aan ambtenaren een van de hoofdoorzaken waarom grote vervuilende bedrijven jarenlang schadelijke stoffen konden lozen. Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt nu dat de Vlaamse regeringen tussen 2011 en 2019 in totaal 881 jobs schrapten in de administraties Leefmilieu en Omgeving.