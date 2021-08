Kennedy-clan verdeeld over moord op hun vader: twee zonen willen de moordenaar van Robert F. Kennedy op vrije voeten

Na 53 jaar in de gevangenis komt Sirhan Sirhan (77), de moordenaar van Robert F. Kennedy, mogelijk vrij. Een commissie heeft beslist dat niets een vrijlating in de weg staat. Twee zonen van Bobby Kennedy zijn het daar volmondig mee eens. Ze twijfelen zelfs aan zijn schuld. Maar zes andere kinderen willen hem koste wat het kost in de gevangenis houden. De zaak is een splijtzwam in een familie die anders zo befaamd is voor haar samenhorigheid.