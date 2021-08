Niet langer aanbevolen, maar thuiswerk blijft voor velen belangrijke voorwaarde: “Er is iets cruciaals veranderd”

Boekentas maken, boterhammen smeren, nerveus door de grote poort naar binnen: vanaf 1 september mogen we weer naar kantoor. Thuiswerk is niet langer aanbevolen, maar dat wil niet zeggen dat ­alles weer wordt zoals vroeger. Omdat de kantoren zélf zijn ­veranderd. Of omdat sommige werknemers thuiswerk zien als ­verworven recht. “Vroeger was het een gunst van de baas. Nu hebben werknemers zich erop ingesteld.”