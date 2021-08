“Ik heb mijn carrière aan hem te danken”: sportwereld haalt herinneringen op aan Jacques Rogge (79)

Van “een echte vriend” tot “de grootste supporter”. Dat Jacques Rogge, die zondag op 79-jarige leeftijd overleed, een grote invloed heeft gehad, is duidelijk. Wij spraken enkele ex-atleten en -coaches over hun herinneringen aan hem.

Ex-judocoach Jean-Marie Dedecker: “Ik heb mijn carrière aan hem te danken”

“Ik heb mijn hele carrière te danken aan hem. Jacques heeft ervoor gezorgd dat ik olympisch coach kon worden. In de jaren tachtig heeft hij ook centen kunnen loskrijgen waardoor judoka’s Ingrid Berghmans en Robert Van de Walle konden schitteren op de Spelen. Een columnist schreef ooit dat Rogge onze beste minister van Sport was die we nooit hebben gehad. Terecht. Hij was een echte grote meneer. Als mens en sporter. Twee jaar geleden kwam hij nog op een receptie naar me toe om me nog eens te feliciteren met mijn carrière als trainer. Een echte gentleman. Ik zal hem nooit vergeten.”

Ex-judoka Robert Van de Walle: “Jacques was bezorgd om mijn carrière na de sport”

Olympisch kampioen Robert Van de Walle noemt Jacques Rogge “een echte vriend”. “We hadden regelmatig contact. Dan praatten we over sport. Hoe het vroeger was en nu. Hij was warm. Toonde interesse. Hij maakte zich grote zorgen over mijn carrière na het judo. Ja, ik heb veel aan hem te danken. Hij was mijn dokter, verzorgde mijn knie na mijn operatie. Altijd kon ik bij hem terecht. Hij had een hart voor sport en heeft het amateurisme eruitgehaald. Mijn medaille in Moskou heb ik deels aan hem te danken, door zijn financiële steun. Een echte motivator was hij, niet alleen voor mij, maar voor alle atleten.”

Ex-sprintster Kim Gevaert: “Hij geloofde echt in mij”

“De eerste keer dat ik hem ontmoette was ik 20 jaar, net na een wedstrijd. Hij stapte op me af, schudde me de hand en feliciteerde me met mijn prestatie. Hij zei in mij te geloven en voorspelde me een mooie carrière. Rogge heeft toen een enorme indruk op me nagelaten. Eigenlijk ben ik samen met hem opgegroeid. Ik als sprintster, hij als topman bij het IOC. Hij was onze grootste supporter. Bekeek en analyseerde onze resultaten met oprechte interesse. Het is zo spijtig dat hij er niet meer is. Jacques Rogge was ontzettend graag gezien. Hij zal echt gemist worden.”

Foto: BELGA

Thomas Bach, zijn opvolger bij het IOC: “We verliezen een gepassioneerde sportfan”

“Sinds we samen als IOC-leden werden gekozen, deelden we een prachtige vriendschapsband, en die bleef bestaan tot zijn laatste dagen, toen de hele olympische beweging en ik nog konden profiteren van zijn bijdrage, met name in het bestuur van de Olympische Stichting voor Cultuur en Erfgoed. De gehele olympische beweging zal diep rouwen om het verlies van een groot vriend en een gepassioneerde fan van de sport.”