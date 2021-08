Dief plundert al vierde keer graf van Idris (4): “Stop er alstublieft mee. Je kwetst ons heel hard”

Wilrijk -

Al voor de vierde keer is een lamp gestolen van het graf van Idris Sarr in het Schoonselhof. Er zijn ook al andere dingen meegenomen. Idris’ ouders en zusje zitten met de handen in het haar en doen twee oproepen om de pesterij eindelijk te stoppen: naar eventuele getuigen die kunnen helpen en naar de schaamteloze dief of dieven zelf.