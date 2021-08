Dode en vermiste door orkaan Nora in Mexico

Na de doortocht van orkaan Nora in Jalisco, een staat aan de westkust van Mexico, zijn een dode en een gewonde gemeld. Intussen is Nora afgezwakt tot een tropische storm.

Het dodelijk slachtoffer is een minderjarige Spanjaard. Hij kwam om bij de instorting van een hotel in de badstad Puerto Vallarta, zo maakte de gouverneur van Jalisco, Enrique Alfaro, zondag bekend.

De civiele bescherming meldde dan weer dat een vrouw wordt vermist. Ze werd met haar auto meegesleurd bij overstromingen.

Nora kwam in de nacht van zaterdag op zondag als orkaan aan land in de buurt van de plaats Tomatlán en veroorzaakte heel wat schade in Jalisco. Vooral de kustgemeente Cihuatlan kreeg het hard te verduren.

Momenteel trekt Nora volgens het Amerikaanse orkaancentrum NHC als tropische storm noordwestwaarts langs de Mexicaanse kust. Het centrum waarschuwt nog steeds voor zware regenval en overstromingen in het westen van Mexico.