Storm Ida maakt minstens één slachtoffer, echte tol zal pas duidelijk worden als hulpverleners ter plaatse raken

Nadat Ida aan land ging in de Amerikaanse staat Louisiana, zwakte de orkaan in de loop van de avond en nacht af tot een storm van categorie 2. Toch gaat de doortocht nog gepaard met “catastrofale stormvloeden”, wind tot 177 km per uur en levensbedreigende overstromingen. Eén dodelijk slachtoffer werd al bevestigd, maar op meerdere plaatsen konden hulpdiensten de vele noodoproepen nog niet beantwoorden. President Joe Biden heeft de orkaan erkend als een grote federale ramp.

Een eerste dodelijk slachtoffer werd zondagavond gemeld door het kantoor van de sheriff van Ascension Parish. “Kort na 20.30 uur kregen we melding van een burger die mogelijk gewond was geraakt door een omgevallen boom bij een huis aan Highway 621 in Prairieville. Agenten arriveerden ter plaatse en bevestigden dat het slachtoffer nu is overleden.”

Volgens de gouverneur van Louisiana, John Bel Edwards, zal de ware tol van storm Ida later pas duidelijk worden. Even voor het bericht over het eerste slachtoffer vertelde hij aan CNN dat vooral uit Jefferson Parish oproepen tot hulp kwamen, maar dat de omstandigheden hulpdiensten nog niet toelieten om ter plaatse te gaan. “Het is simpelweg te gevaarlijk.” Zodra dat wel mogelijk is, zou een zoek- en reddingsactie opgestart worden.

Ook in andere parochies in Louisiana konden mensen in nood niet geholpen worden. Zo werden in de parochie St. John the Baptist volgens de plaatselijke communicatieverantwoordelijke tal van noodoproepen ontvangen van mensen die gered wilden worden van de overstromingen, maar konden hulpverleners nog niet ter plaatse gaan. En de voorzitter van Lafourche Parish zei te hopen dat de wind en regen snel zouden verminderen zodat tot bij de mensen geraakt kon worden die gered moeten worden. Elke weg was daar geblokkeerd, klonk het.

Nog steeds levensbedreigend

Negen uur nadat Ida als orkaan aan land kwam, zwakte die zondagnacht af tot een storm van categorie 2. De wind haalde dan nog 177 km/uur, terwijl de storm verder landinwaarts trok, richting Mississippi. Maar intussen bleven catastrofale stormvloeden, orkaankrachtwinden en overstromingen zich voordoen in delen van het zuidoosten van Louisiana.

Foto: AFP

Inwoners van de steden Hammond, Tickfaw en Ponchatoula en van de parochies St. Charles en St. John The Baptist kregen nog waarschuwingen voor “flitsoverstromingen” en een “levensbedreigende situatie” door de zware regenval. Hen werd gevraagd naar hoger gelegen plaatsen te gaan. Vanuit LaPlace, in St. John The Baptist, kwamen berichten van mensen die ingesloten raakten in hun huizen door “significante overstromingen”. Het water zou ook een hotel volledig omgeven, en tal van mensen vroegen om gered te worden.

Eerder hadden ook al inwoners van New Orleans en meerdere andere parochies in de buurt waarschuwingen voor flitsoverstromingen ontvangen.

Daken van ziekenhuizen

Gouverneur John Bel Edwards zei zondagavond dat pas bij zonsopgang maandag duidelijk zou worden welke schade Ida had aangericht. Zeker was alvast dat meerdere ziekenhuizen in de staat beschadigd raakten, onder meer in de parochies Lafourche en Jefferson. Zo werd zowel van het Lady of the Sea General Hospital in Galliano als van het Ochsner Medical Center in Jefferson een deel van het dak weggeblazen. Patiënten werden naar lager gelegen verdiepingen overgebracht.

Nurse captures roof being blown off at OCHSNER main campus. (credit: Courtesy: Chrissy Gottbrath) #HurricaneIda #nola pic.twitter.com/xSM95o1Yj1 — BunChoum (@BunChoum) August 30, 2021

Minstens miljoen mensen zonder stroom

Zo’n miljoen mensen vielen door de storm zonder stroom. In de staat Louisiana zaten zondagnacht al 990.773 mensen zonder elektriciteit, terwijl in de staat Mississippi intussen ook al 31.465 met stroomonderbrekingen kampten, volgens Poweroutage.us. De stad New Orleans kwam door “catastrofale schade” volledig zonder stroom te zitten. Infrastructuureigenaar Entergy Corp waarschuwde inwoners van de zwaarst getroffen gebieden al dat ze zich moeten voorbereiden om mogelijk ruim drie weken lang geen elektriciteit te hebben.

Foto: AFP

Watervoorzieningen getroffen

Het water- en rioolbestuur van New Orleans meldde dat de stroomuitval in de hele stad ook de rioolpompstations had getroffen. “Er is momenteel geen alternatieve stroomvoorziening om de getroffen stations te laten werken.” De situatie was nog niet veilig om generatoren tot aan de rioolpompstations te brengen, en alle zelf opgewekte stroom werd ingezet voor het afvoeren van regenwater en om drinkwater de stad binnen te pompen. De inwoners van New Orleans werd gevraagd hun waterverbruik thuis te beperken, “om rioolproblemen te voorkomen”.

Delen van de parochie Lafourche kwamen zelfs zonder water te zitten en zouden dat “in de nabije toekomst” blijven na een breuk in de waterlijn. Daarnaast hebben meerdere parochies hun inwoners aangeraden om water te koken voor ze ervan drinken. Jefferson Parish en St. Charles Parish kampen met schade aan de voorzieningen, lekken en drukverlies in het distributiesysteem. In St. Charles Parish wordt inwoners ook gevraagd niet-essentieel watergebruik, waaronder afwassen, kledij wassen en douchen, te beperken.

Federaal erkende ramp

De staat Louisiana had een verzoek ingediend om Orkaan Ida als een grote federale ramp te erkennen, wat president Biden intussen heeft goedgekeurd. Daardoor is een federale financiering mogelijk om bijstand te verlenen aan de getroffen families.

“Bijstand kan bestaan uit subsidies voor tijdelijke huisvesting en reparaties, goedkope leningen om onverzekerde eigendomsverliezen te dekken en andere programma’s om particulieren en ondernemers te helpen herstellen van de gevolgen van de ramp”, aldus de verklaring.