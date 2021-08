Federaal parket wil minstens tien mogelijke Syrische oorlogsmisdadigers in ons land onderzoeken

Het federaal parket wil een onderzoek voeren naar zeker tien mensen die in ons land verblijven en mogelijk oorlogsmisdaden hebben gepleegd onder het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Dat bericht De Morgen maandag. Er is echter een gebrek aan speurders.

Zowat alle partijen in het meer dan tien jaar durende conflict in Syrië hebben zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Het federaal parket bevestigt aan De Morgen dat intussen tien tot vijftien zaken zijn opgestart tegen mensen die in ons land verblijven en die verdacht worden van oorlogsmisdaden aan de kant van het Syrische regime. De zaken werden aanhangig gemaakt na berichten in de media of via het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), waar Syrische migranten op gesprek komen.

Het gaat om zaken in vooronderzoek, waarbij het parket eerst zo veel mogelijk informatie vergaart. Eén ervan is na verificaties intussen een gerechtelijk onderzoek: in een zaak tegen Hossin A. is dit jaar een onderzoeksrechter aangesteld.

Er is echter een gebrek aan speurders voor onderzoeken naar schendingen van internationaal recht, waarin de federale gerechtelijke politie (FGP) in Brussel zich specialiseerde. “Voor nieuwe Nederlandstalige dossiers bijvoorbeeld is er geen speurder meer, niemand”, zegt Wenke Roggen van de sectie Internationaal Humanitair Recht van het federaal parket. “Als FGP Brussel de specialisatie op dit thema wil behouden, moet er fors geïnvesteerd worden in capaciteit.”

De federale politie bevestigt het gebrek aan mankracht, maar versterking zou op komst zijn. “Er loopt een rekruteringsprocedure om drie mensen aan te werven”, zegt politiewoordvoerder An Berger.