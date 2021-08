Vias roept op tot waakzaamheid in verkeer bij start schooljaar, maar ook ouders van kinderen hebben opdracht

Bij de start van het nieuwe schooljaar is het zaak voor alle weggebruikers om extra alert te zijn, roept verkeersinstituut Vias op. Tegelijkertijd is het belangrijk om kinderen aan te leren zelfstandig naar school te gaan, “maar niet zonder voorbereiding”.

Zelfs in het atypische schooljaar 2020 raakten 1.510 kinderen die op weg naar of terug van de school waren, gewond in een verkeersongeval. Dat zijn er ongeveer 12 per schooldag. Voor Vlaanderen gaat het over 1.096 kinderen die slachtoffer werden. Dat zijn er gemiddeld 8 per dag. Nu het nieuwe schooljaar op een min of meer normale manier van start gaat, roept Vias op tot extra waakzaamheid in schoolomgevingen. “Probeer in de mate van het mogelijke schoolomgevingen vlak voor en na schooltijd te vermijden op je route”, klinkt het in een persbericht.

Vroeger risico voor jongens

Het risico op een ongeval stijgt voor jongens met 67% tussen de leeftijd van 10 en 11 jaar. Bij de meisjes zien we die evolutie 1 jaar later. Daar stijgt het risico op een ongeval met 71% tussen de leeftijd van 11 naar 12 jaar. Rond 11 à 12 jaar is typisch de leeftijd waarop veel kinderen zelfstandig naar school beginnen te gaan. Dat geldt zeker voor Vlaamse jongeren. In Wallonië gaan schoolkinderen veel minder met de fiets naar school.

Op de leeftijd van 16 jaar zien we zowel voor de jongens als de meisjes een tweede toename van het ongevalsrisico. Tussen 15 en 16 jaar is er gemiddeld voor de schoolgaande jeugd 52% meer kans om gewond te geraken in een ongeval.

Op 16 jaar beginnen jongeren zich vaak met andere vervoersmiddelen te verplaatsen, zoals een bromfiets. Jongeren nemen door de puberteit op die leeftijd vaker risicovol gedrag aan, ook ten opzichte van andere weggebruikers. “Het is belangrijk om als ouder hierover met je kind in gesprek te gaan. Maak duidelijk dat je van hem of haar ook verwacht dat hij aandachtig is en de verkeersregels volgt”, aldus Vias.

Zelfstandig naar school

Het verkeersinstituut benadrukt tegelijkertijd dat het ook belangrijk is voor kinderen om zelfstandig naar school te kunnen gaan. De ideale leeftijd is er niet. “Dat hangt van een hele hoop factoren af”, klinkt het. “Zoals de weg die je moet afleggen, de verkeersdrukte de maturiteit van het kind, ervaring in het verkeer, etc. Studies tonen aan dat voor de leeftijd van 8 à 9 jaar kinderen niet in staat zijn om alle verkeerssituaties de baas te kunnen. Je mag je kind dus niet overschatten.”

Op voorhand samen met je kind de route naar school goed bestuderen, is een must. De kortste route is daarbij niet altijd de veiligste. “Soms is een iets langere route met minder kruispunten of gevaarlijke punten meer geschikt als reisroute.”

Nog volgens Vias is het belangrijk om àlle potentiële gevaren te tonen, zoals opritten en uitritten van parkings of garages. Ook hoe je correct een zebrapad moet oversteken en dat het aangeraden is om oogcontact te maken met de bestuurder van een voertuig. Tijdig vertrekken is dan weer noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het kind zichzelf niet in gevaar brengt, door te hoeven gaan lopen om op tijd op school te zijn.