Atoomagentschap ziet nieuwe activiteit in kernreactor Noord-Korea

Noord-Korea heeft in de afgelopen maanden naar alle waarschijnlijkheid zijn belangrijke kernreactor in Yongbyon heropgestart, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in een nieuw rapport. Het belangrijkste nucleaire complex in Noord-Korea was zo’n drie jaar geleden stilgelegd.

“Sinds begin juli 2021 zijn er indicaties, waaronder de lozing van koelwater, die overeenkomen met de werking van de reactor”, aldus het IAEA. Het agentschap noemt de ontwikkeling “zeer zorgwekkend” en een duidelijke schending van resoluties die door de Verenigde Naties zijn aangenomen.

Het nucleaire centrum in Yongbyon is in de jaren zestig opgericht. De inmiddels wat verouderde faciliteit was het kroonjuweel van het Noord-Koreaanse nucleaire programma en lange tijd de enige mogelijkheid van het land om splijtstoffen te maken. De reactor heeft een capaciteit van vijf megawatt.

Het Noord-Koreaanse nucleaire programma bezorgt de internationale gemeenschap al tientallen jaren kopzorgen.